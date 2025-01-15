Samsun Atakum Belediyesi yaptığı doğa dostu çalışmalarıyla 2024 yılında katık otobüsü ile 51 ton atık toplarken, yaptığı geri dönüşüm çalışmasıyla 4 bin 812 kg sera gazının atmosfere salınımına engel oldu.

Başkan Türkel’in hız kazandırdığı sıfır atık çalışmalarıyla, 2024 yılında Atakum’da Katık otobüsü ile 51 ton atık toplandı. 463 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 6 bin kg sera gazının doğaya salınımına engel olundu. 550 kg atık ilacın bertaraf merkezlerine gönderildi. Kasım ayı itibarıyla Atakum Belediyesi Atık Getirmezi faaliyete geçirildi.

Atakum Belediyesi Başkanı Serhat Türkel göreve geldiği günden itibaren art arda doğa dostu çalışmalara imza attı. Başkan Türkel’in öncülüğünde değişik türden çok sayıda ağaç ve bitki toprakla buluşturulurken, sıfır atık çalışmaları da hız kazandı.

Sahada sıfır atık mesaisi

Belediyenin Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşlarda doğa bilinci oluşturmak amacıyla sahada yoğun mesai harcadı. Ekiplerin çalışmaları ile Atakum’da 27 bin 184 kg kağıt, bin 737 kg metal, 2 bin 707 kg cam, 17 bin 509 kg plastik, 20 bin 860 kg bitkisel yağ atık toplandı.

Doğa dostu belediye

Atakum Belediyesi’nin çalışmaları sonucu 27 bin 184 kg kağıdın geri dönüşüme kazandırılmasıyla 4 bin 812 kg sera gazının atmosfere salınımına engel olundu, 463 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 111 bin 455 kWh de enerji tasarrufu sağlandı. Toplanan 17 bin 509 kg plastik atıkla 286 varil petrol ve 101 bin 97 kWh enerji tasarrufu yapıldı, 718 kg sera gazının çevreye yayılımı engellendi. 2 bin 707 kg cam atıkla 3, 25 tonun üzerinde hammadde tasarrufu ve 114 kWh enerji tasarrufu sağlandı. 82 kg sera gazının doğaya karışmasının önüne geçildi 1,737 kg metal atık toplanarak 2,3 ton hammadde tasarrufu ve bin 115 kWh enerji tasarrufu sağlanırken, 165 kg sera gazının çevreye zararı engellendi.

Katık otobüsü ile 51 bin ton atık toplandı

Ekipler, 2024 yılında talepte bulunan 45 kurum, site ve apartmanlara yerleştirdiği bitkisel atık yağ toplama kutuları ve katık otobüsü ile toplamda 20 bin 860 kg bitkisel atık yağ topladı. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, haftanın altı günü farklı mahallelerde konuşlandırdığı Katık Otobüsü ile vatandaşların evsel atıklarını geri dönüşüme kazandırdı. Katık otobüsü ile kağıt, metal, plastik, pil gibi atıklar kilogram bazında, sıvı yağlar litre bazında belirli ücret karşılığında teslim alınıyor. Uygulama ile çevre kirliliğinin önüne geçilirken aile bütçesine destek sağlanıyor. Sadece katık otobüsü ile kağıt, metal, plastik, ilaç, pil, bitkisel yağ ve elektronik atıklardan oluşan toplam 51 ton atık toplandı.

Atık getirmezi faaliyette

Atakum’daki 19 aile sağlığı merkezine yerleştirilen atık ilaç toplama kutuları aracılığıyla evde kullanılmayacak durumdaki ilaçlar bertaraf tesislerine gönderildi. Çalışmalarla 550 kg atık ilacın çevreye ve insan sağlığına zararına engel olundu. Okullar, işyerleri, haneler ve sitelerden 350 kg atık pil toplandı. 2024 yılında 773 kg elektronik atığın yanı sıra 2 buçuk ton ambalaj atığı ile 131 bin kg tekstil atığı toplandı. Sıfır atık çalışmalarının son hız devam ettiği kentte, Kasım 2024 tarihi itibarıyla Atakum Belediyesi Atık Getirmezi faaliyete geçirildi.

Doğa konusunda farkındalık çalışmaları

Atakum Belediyesi, vatandaşlarla çevre konusunda bilinç oluşturmak amacıyla kentin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. Kentteki okullarda anaokulundan lise düzeyine kadar her kademeden öğrencilere, doğa konusunda eğitim seminerleri verildi. Atakum Belediyesi ev sahipliğinde ‘Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla Çobanlı İskelesi’nden Körfez Marina’ya kadar olan alanda bisiklet turu gerçekleştirildi. Etkinliğe, EKOBİD üyesi bisiklet sporcularının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Atakum Sahili’nde yürütülen temizlik çalışmalarından ağaç ve bitki tohum toplarının doğayla buluşturulmasına ve uzmanların konferanslarına kadar kentte birçok doğa dostu çalışma gerçekleştirildi.