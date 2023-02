Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında, bölgeye ulaştırmak üzere yardım desteği için çalışma başlattıklarını belirterek vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında, bölgeye ulaştırmak üzere yardım desteği için çalışma başlattıklarını belirterek vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu.

Başkan Cemil Deveci, tüm ülkeyi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye ulaştırılacak ihtiyaç malzemeleri için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Bu sarsıcı süreçte her zaman olduğu gibi yaraların birlikte sarılacağını ve dayanışmayı ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmak için tüm çabayı ortaya koyacaklarını belirten Başkan Deveci, şunları söyledi:

“Gün, tıpkı daha önce de olduğu gibi el ele verip Atakumluların desteğini deprem bölgesine ulaştırma günü. Atakum Belediyesi ekipleri, kurmuş olduğumuz acil durum masasıyla afetzedelere ulaştıracağımız desteği süratle hazırlıyor. Dayanışmaya her zaman değer veren komşularımız bölgeden elimize ulaşan ihtiyaç listesinde yer alan kazak, eldiven, atkı, bere, mont, termal içlik, çorap, uyku tulumu, tüplü ısıtıcı, büyük minder, ayakkabı, battaniye, yatak, ısıtıcı, el feneri, çocuk bezi, bebek maması, ıslak mendil, hijyenik ped, temizlik malzemesi, su, baret, plastik büyük kova malzemelerini Mimarsinan Mahallesi, İsmet İnönü Blv. No: 114 adresindeki Atakum Belediyesi Hizmet Binası altındaki Paylaşım Merkezi’ne (PAYMER) ulaştırarak iyiliği büyütebilirsiniz. Detaylı bilgi almak için belediyemiz telefonlarından ekiplerimize ulaşabilirsiniz. Bu acı depremde kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa; bu kritik saatlerde, enkaz altındaki yurttaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını diliyorum.”