Samsun Atakum Belediyesi, kentteki yer üstü çöp konteynerinin yanlış kullanımıyla alakalı açıklama yaptı. Açıklamada, “Konteynerlerinin kullanım şekli halk sağlığı ve kent estetiği açısından risk oluşturmaktadır. Kentimizin hijyeninden hepimizden sorumluyuz” ifadeleri kullanıldı.

Atakum Belediyesi, kısa bir süre önce kentin birçok mahallesinde çevre dostu yer üstü çöp konteynerlerini kullanıma geçirdi. Eski konteynerlere göre çöplerin depolanmasında hijyen sağlayan yer üstü konteynerlerinin bazı yurttaşlar tarafından yanlış kullanım şekline Atakum Belediyesi’nden tepki geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konteynerlerin kapasitesi dolmadığı halde yanına bırakılan çöplerin halk sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, 180 adet yer üstü çöp konteynerinin birçok mahallemize konumlandırıldığı belirtilerek, “Üzülerek söylüyoruz ki; yeni yer üstü çöp konteynerlerinin kullanım şekli halk sağlığı ve kent estetiği açısından risk oluşturmaktadır. Üzerindeki pedala basarak kapağının kolaylıkla açılabildiği, daha önceki çöp konteynerlerimize oranla beş kat daha büyük olan yer üstü konteynerlerinin boşaltılması da belirlenen periyoda göre belediye emekçilerimiz tarafından yapılmaktadır. Henüz kapasitesi dolmadığı halde yer üstü konteynerlerinin içine atmak yerine yanlarına bırakılan bu çöpler, kentimizde yaşayan tüm canlıların sağlığını tehdit etmektedir” denildi.

Mevcut konumundan kaldırılmış eski çöp konteynerlerinin yerine çöp atıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu noktalara çöp bırakmakta ısrarcı olan komşularımızdan kendilerine en yakın yer üstü konteynerine ulaşmalarını ve çöplerini koku yapmayan, çevre dostu yer üstü çöp konteynerlerine bırakmalarını rica ediyoruz. Hepimiz bu güzel kentte birlikte yaşıyoruz. Kentimizin hijyeninden de hep birlikte sorumluyuz. Komşularımızın bu önemli konuda yurttaşlık bilinci ile hareket edeceğine; yaşadıkları çevrenin, yürüdüğü sokakların bu manzaralarla kirletilmesine izin vermeyeceğine yürekten inanıyoruz.”