Atakum’da düzenlenecek “2.Yüzyılımızda Su Yönetimi” başlıklı panelde dünyayı tehdit eden su kıtlığına karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılacak.

Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” etkinlikleri kapsamında “2.Yüzyılımızda Su Yönetimi” başlıklı panel düzenleniyor. Panelde Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı ve eski TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu kullanılabilir suyun mevcut durumu, su yönetimi ve ülkemizde uygulanan su politikaları hakkında katılımcılara önemli bilgiler verecek. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda 24 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek panel saat 14.30’da başlayacak.