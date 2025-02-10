Samsun’un Atakum Belediyesi personellerine yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri düzenlendi.

Atakum Belediyesi, personeline yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin meclis toplantı salonunda, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele semineri verildi. Seminerde ekipler, bağımlılık yapan maddeler, madde bağımlılığının olumsuz etkisi, bağımlılıkla mücadele ve madde bağımlılığının Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından karşılığı konularında önemli bilgiler paylaştılar.

Seminerin ardından belediye personelinin soruları cevaplandırıldı.