Samsun’un Atakum Belediyesi, personelde afet bilinci oluşturmak için başlattığı eğitim programı kapsamında sertifikalı ilk yardım eğitimi gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ‘ilk yardım hayat kurtarır’ ilkesinden yola çıkarak belediye personeline yönelik sertifikalı ilk yardım eğitimleri gerçekleştirdi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Başhekimliği 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünce verilen eğitimlerde kriz anında doğru müdahale, ilk yardım ve temel yaşam desteği uygulamalı olarak anlatıldı. Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerin ardından personelin soruları yanıtlandı.

"Doğru ve etkin müdahale"

Atakum Belediyesi yetkilileri eğitimler hakkında "Bugün Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerinin verdiği seminerde, ilk yardım uygulamalarına yönelik temel bilgiler ve genel prensipler uygulamalı olarak anlatıldı, acil ilk yardım eğitimi verildi. Personelimizde afet bilinci oluşturmak, çalışanlarımızı kriz anında doğru ve etkin müdahale konusunda bilgilendirmek için eğitimlerimiz yoğun biçimde devam edecek" dediler.