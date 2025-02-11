Samsun’un Atakum Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında belediye personeline yönelik bir dizi seminer gerçekleştirildi.

Geçen yıl 4 Ekim’de başlatılan seminer programında finansal okuryazarlıktan yerel yönetimlere güncel on farklı konuda seminer verildi. Atakum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği seminer programı, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Mutlu koordinatörlüğünü üstlendiği programda, 4 ay boyunca OMÜ’de görevli akademisyenler konuk oldu. Prof. Dr. Ahmet Mutlu ‘Yerel Yönetimlerin Toplumsal ve Siyasal Önemi’, Dr. Öğr. Üyesi Cuma Yıldırım ‘Belediye Mevzuatı’ ve ‘Belediyelerde Etik Davranış İlkeleri’; Doç. Dr. Aysun Aydın ‘Belediyelerde Kurumsal Aidiyet’, ‘İletişim ve Motivasyon’, ‘Etkili İletişimde Sorumluluk Bilinci ve Sonuç Odaklı Yaklaşım’ ve ‘Liderlik ve Etkin Yöneticilik’; Arş. Gör. Berkay Yalçınkaya ‘Etkin Hizmet Sunumu’; Doç. Dr. Aslı Yönten Balaban ‘İklim Değişikliği Sorunu ve Yerel Politikalar’; Doç. Dr. İlker Sakınç ‘Finansal Okuryazarlık’, Dr. Duru Çiğdem Şimşek de kendi belirlediği konularda önemli bilgiler paylaştılar. Atakum Belediyesi tarafından eğitimlerin ardından akademisyenlere, teşekkür belgesi ile Atatürk heykelciği hediye edildi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Atakum’un ’üniversite kenti’ olarak anılmasında Türkiye’nin güzide üniversitelerinden birisi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin kentte yer almasının son derece önemli olduğunu belirterek üniversite ile yeni projelerin gerçekleştirileceğini söyledi. Başkan Türkel ayrıca, "Atakum bir üniversite şehri. Atakum Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda eğitimi, bilimi temel alıyoruz ve bu anlayışla hareket ediyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile imzaladığımız protokol kapsamında belediye personelimizle üniversitemizin değerli akademisyenlerini bir araya getirdik. Eğitimlerimiz çok verimli geçti ve yoğun ilgi gördü. Belediye üniversite iş birliği açısından çok güzel bir örnek. İş birliğimiz sportif, kültürel ve bilim alanlarında gerçekleştireceğimiz ve Atakum’a yeni soluk katacak projelerle devam edecek" dedi.