Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Acil Müdahale Takımı (ATAK), kent genelinde tespit edilen sorunlara anında müdahale edip hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

Aliağa’da 2020 yılında kurulan ve her yıl çalışma sahasını genişleten ATAK, 4 kamyonet, 2 kamyon, 2 iş makinesi ve 34 kişilik ekibiyle hizmet veriyor. ATAK; asfalt çalışmaları, rögar kapaklarının yükseltilmesi, asfalt yama, kaldırım, beton yol, duba ve kasis onarımları gibi daha birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Bakım ve onarım ile ilgili tüm sorunlar, ALO 153 Hilal Masa hattı aranarak ya da Aliağa Belediyesi internet sayfasındaki ‘Bize Yazın’ bölümünden dilekçe oluşturularak ekibe iletiliyor. Ayrıca ATAK bünyesindeki gezici ekipler tarafından tespit edilen sorunlar da hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmak üzere ekiplere bildiriliyor.

Hızlı müdahale ile birçok sorunu çözüme kavuşturduklarını belirten ATAK Ekibi Sorumlusu Özgün Yalçın, Aliağalıların yaşamını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.