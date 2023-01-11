İstanbul’un Bakırköy’deki E5 ana ulaşım aksındaki Ataköy ile Başakşehir ilçesindeki Bahariye arasında yapımı 7 yıldır devam eden metro çalışmaları, inşaat etrafındaki esnaf ve sanayicileri bezdirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında Kadir Topbaş’ın başkanlığı döneminde ihalesi Bayburt Grup’a kalan 9 istasyonlu Ataköy-Bahariye metrosu 2019 yılında tamamlanacaktı. Ancak müteahhit firma çeşitli gerekçeler göstererek 11.3 kilometrelik metro inşaatı çalışmalarını çok ağırdan aldı. Mahalli Seçimlerin yapıldığı 2019 yılında bitirileceği açıklanan ancak 3 yıllık dönemde ancak yüzde 15’lik kısmı yapılan Ataköy-Bahariye metrosunda Ekrem İmamoğlu döneminde bir canlanma yaşandı. Aga enerji firmasına geçen çalışma, kısmen hızı arttırılsa da 2023 yılında halen bitirilemedi. Bahçelievler Merkez mahallesindeki Çobançeşme ve İhlas Yuva istasyonlarının şantiye alanlarının geniş bir alanı işgal etmesi bölgedeki esnafın da işlerini sekteye uğrattı. Özellikle Yenibosna’daki sanayi sitesine giriş ve çıkışlar kilitlendi. Bölgedeki Kuyumcukent, Eskici Bazar gibi büyük iş merkezlerinin trafik akışında ciddi aksamalar meydana geldi. 7 yıldır bitmeyen Ataköy-Bahariye metro inşaat çalışması istasyon etrafındaki esnafı da isyan ettirdi. Bitmeyen çalışmalar nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini anlatan restoran işletmecisi Murat Başaran, "Seçimlerde ‘biz 16 milyonu kucaklayacağız’ diyorlardı. Peki biz 16 milyon insanın içine dahil değil miyiz. Şuraya çıkıp bir bidon benzin alıp kendimi mi yakmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Bakırköy’deki E5 ana ulaşım aksındaki Ataköy ile Başakşehir ilçesindeki Bahariye arasında yapımı 7 yıldır devam eden metro çalışmaları, inşaat etrafındaki esnaf ve sanayicileri bezdirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında Kadir Topbaş’ın başkanlığı döneminde ihalesi Bayburt Grup’a kalan 9 istasyonlu Ataköy-Bahariye metrosu 2019 yılında tamamlanacaktı. Ancak müteahhit firma çeşitli gerekçeler göstererek 11.3 kilometrelik metro inşaatı çalışmalarını çok ağırdan aldı. Mahalli Seçimlerin yapıldığı 2019 yılında bitirileceği açıklanan ancak 3 yıllık dönemde ancak yüzde 15’lik kısmı yapılan Ataköy-Bahariye metrosunda Ekrem İmamoğlu döneminde bir canlanma yaşandı. Aga enerji firmasına geçen çalışma, kısmen hızı arttırılsa da 2023 yılında halen bitirilemedi. Bahçelievler Merkez mahallesindeki Çobançeşme ve İhlas Yuva istasyonlarının şantiye alanlarının geniş bir alanı işgal etmesi bölgedeki esnafın da işlerini sekteye uğrattı. Özellikle Yenibosna’daki sanayi sitesine giriş ve çıkışlar kilitlendi. Bölgedeki Kuyumcukent, Eskici Bazar gibi büyük iş merkezlerinin trafik akışında ciddi aksamalar meydana geldi. 7 yıldır bitmeyen Ataköy-Bahariye metro inşaat çalışması istasyon etrafındaki esnafı da isyan ettirdi. Bitmeyen çalışmalar nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini anlatan restoran işletmecisi Murat Başaran, "Seçimlerde ‘biz 16 milyonu kucaklayacağız’ diyorlardı. Peki biz 16 milyon insanın içine dahil değil miyiz. Şuraya çıkıp bir bidon benzin alıp kendimi mi yakmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ataköy - Bahariye metrosu ihalesini 2015 yılında gerçekleştirdi. İlk kazma 2016 yılı ortalarında vuruldu. Çalışmaların 2019 yılında bitmesi ve metro hattının açılması planlandı. Ancak metro inşaatı çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü istenilen hızda ilerlemedi. 7 yıldır devam eden metro çalışması bölgede trafiği hem de esnafları zor durumda bıraktı. Metro çalışmaları nedeniyle oluşan trafik ve toz bulutu, esnafı canından bezdirdi.

Yenibosna’da metro inşaatının bulunduğu bölgede restoran işleten Murat Başaran, iflasın eşiğine geldiğini söyledi.

“Bir bidon benzin alıp kendimi mi yakmam gerekiyor”

Restoranın önünde yapılan metro çalışmaları nedeniyle zarara uğradığını ve dükkanını kapatacağını dile getiren Murat Başaran, “İkitelli- Ataköy metrosuna 2016 yılında başlandı. 2019 Mayıs ayında açılacağı söylenmişti. Yaklaşık bir 7 yıl geçti. Henüz bir gelişme yok. Ben dükkanımın önünü zoraki açtırdım. Daha 2 senelik iş olduğu söyleniyor burası için. Bundan dolayı da biz aşırı derecede mağdur olduk. Yıllardır mağduriyetimiz var. Artık işin sonuna geldik. Ben dükkanımı kapatıyorum. Mal sahibim beni atıyor buradan. Çünkü kiraları ödeyemedim. Benim milyonlarca lira zararım var buradan. Seçimlerde ‘biz 16 milyonu kucaklayacağız’ diyorlardı. Peki biz 16 milyon insanın içine dahil değil miyiz. Neden bize gelip sen nasılsın ne yapıyorsun diyen yok. Müteahhit, belediye beni mağdur ediyorsa, benim haklarımı gasp ediyorsa ve bunu ben kimseye anlatamıyorsam benim hakkımı savunacak bir merci yoksa Büyükşehir Belediyesi oralı olmuyorsa ben kime gideceğim. Şuraya çıkıp bir bidon benzin alıp kendimi mi yakmam gerekiyor” dedi.

“16 milyon için çalıştıklarını söylüyorlardı ya 16 milyona ıstırap çektiriyorlar”

Bölgedeki bir başka esnaf İrfan Kızıltan ise, “İmamoğlu kazandıktan sonra bu süreç hızlanmadı. Bu yol (sanayi caddesi) uzun zamandır kapalı ve sıkışık. Yıllardan beri sıkıntılar çekiyoruz burada. Burada binlerce kişinin çalıştığı işletmeler var. Hiçbiri iş yapamadılar. Buradaki geliş yolu tamamen kapalıydı. Hep arka yollardan geliyorduk. Sabah ve Akşamları trafik oluyor. İşyerlerinden mal ve hammadde yükleme indirme büyük sıkıntı oluyor. Koskoca metro istasyonu şantiyesinde 3-5 işci çalışıyor. Bu çalışma hızı ile 3 yılda daha bu metro bitmez. Organizasyon çok zayıf. Bütün istasyonlarda böyle yavaş gidiyor. İstasyonların olduğu yerlerde hep trafik kapalı ve zahmetli. Bu çağda bu mu hizmet anlayışı Hizmet yok. 16 milyon için çalıştıklarını söylüyor ama 16 milyona ıstırap çektiriyorlar. Yakında seçim var. reklamdan başka bir şey görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sabahları işe giderken nereden baksanız 1 saatimiz yollarda geçiyor”

Sabahları işe giderken trafik sıkıntısı yaşadığını söyleyen Özgür Özgündüz, “Yeni başkanla beraber 2022 yılını bitirdik. Henüz geçen dönemden başlayan metrolar yapılmadı. Bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Biz de bu konuda mağduruz. Mesela sabahları işe giderken nereden baksanız 1 saatimiz Merkez mahallesinde kayboluyor. İşe geç kalıyoruz. Akşam eve giderken de öyle. O yüzden bir an önce yapılırsa bu metrolar bizim için daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Metro inşaatından son durum dron ile görüntülendi

Yapımı 7 yıldır devam eden metro inşaatında son durum dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde şantiye alanında yoğun bir hareket olmadığı görüldü.

Ataköy İkitelli metrosunun 11,3 kilometre uzunluğundaki Bahariye - Ataköy istasyonları arasının 2024 yılında kullanıma açılması hedefleniyor. Metro hattında Ataköy, Yenibosna, Çobançeşme, İhlas Yuva, Doğu Sanayi, Mimar Sinan, 15 Temmuz, Halkalı Caddesi, Atatürk Mahallesi istasyonları bulunuyor.