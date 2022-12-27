Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin ziyaretlerinde vatandaşların kendilerinden talep edilmesi üzerine Atakent Mahallesine yeni bir semt pazarı kazandırılıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin ziyaretlerinde vatandaşların kendilerinden talep edilmesi üzerine Atakent Mahallesine yeni bir semt pazarı kazandırılıyor.

Karaköprü Belediyesi ilçeye kalıcı yatırımlar kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkan Baydilli’nin mahalle gezileri esnasında vatandaşların kendisinden talep etmesi üzerine Atakent Mahallesine yeni bir semt pazarı yapılıyor. Semt pazarının yapımına hemen başlanırken, kısa bir süre sonra tamamlanıp haftada bir gün vatandaşlara pazar yeri olarak hizmet verecek. Portatif çadır sistemiyle üzeri kapatılacak olan semt pazarı ile birlikte çevredeki vatandaşlar uzakta kalan semt pazarına gitmek zorunda kalmadan haftada bir gün burada pazar alışverişini yapabilecek. Baydilli, vatandaşların taleplerini her zaman önemsediklerini ve hizmet noktasında kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi. Baydilli, “Atakent Mahallemiz konutlaşma oranı yüksek ve halen yeni yapılaşmanın devam ettiği bir mahallemiz olduğu için yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Mahalle gezilerimizde veya sokakta vatandaşlarımız bizden bir pazar yeri istedi ve biz de bu durumu çözmek için harekete geçtik. Uygun yeri bulup portatif tente yöntemiyle bir semt pazarı alanı oluşturduk. Pazar yerimizde çalışmalar kısa süre sonra tamamlanıp semt pazarımız haftada bir gün vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Yeni Pazar yerimiz Atakent Mahallemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu. Atakent Mahallesinde 603. cadde üzerindeki semt pazarı kısa süre sonra tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacak.