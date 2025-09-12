Mersin Büyükşehir Belediyesinin Silifke Atakent Mahallesi’nde hayata geçirdiği ‘Çocuk Hobi Atölyesi’, 5-12 yaş arası çocuklara resim, müzik, el sanatları, kil ve oyun etkinlikleri sunarak hem çocukların gelişimine katkı sağlıyor hem de velilerin beğenisini topluyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde ve Çocuk Meclisi’nin isteği doğrultusunda hayata geçirilen, çocukların sanatsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla birçok etkinliğin düzenlendiği ‘Atakent Çocuk Hobi Atölyesi’, herkesin gözdesi oldu. İlçede Atakent Mahallesi sınırlarında yaklaşık 8 ay önce açılan atölye, bölgedeki çocuk atölyesi eksiğini giderdi. Bu anlamda velilerin büyük beğeni ve takdirini toplayan atölye, 5-12 yaş arasındaki çocuklara hitap ettiği bildirildi.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde faaliyetlerini sürdüren atölyede, resim, müzik, el sanatları, kil ve seramik çalışmaları ile oyun atölyeleri gibi geniş yelpazede sunulan etkinlikler, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklediği ifade edildi. Çocukların hayal güçlerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sunduğu aktarılan atölyede onların üretken, özgüvenli ve sosyal bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçladığı da kaydedildi.

"Atölyede geniş yelpazede etkinlikler yapılıyor"

Atakent Çocuk Hobi Atölyesi Sorumlusu Nida Yardımcı, Çocuk Meclisi’nin kararları doğrultusunda hayata geçirilen atölyeyi, çocukların sadece faydalanma sürecinde değil, karar alma sürecinde de çok aktif olduğunu göstermesi açısından önemli bir proje olarak değerlendirdi. Yardımcı, " Atölyemiz, 5-12 yaş arası çocuklarımıza hitap ediyor. Atölyede çocuklarımız hem keyif alabilecekleri hem de gelişimlerini destekleyici resim, müzik, el sanatları, kil, seramik çalışmaları, oyun atölyeleri gibi geniş yelpazede etkinlikler yapıyorlar. Bu etkinlikler çocukların hem duygusal gelişimlerini desteklediği gibi sosyal gelişimlerini de destekliyor. Bunun yanında birbirleriyle paylaşımda bulunma, birlikte üretme kültürleri de gelişmiş oluyor" dedi.

Yardımcı, Atakent Çocuk Hobi Atölyesi’nde çocukların kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için ortam sunduklarını sözlerine ekleyerek, çocukların hem hayal gücü hem üretken hem de özgüvenli bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Çocuklardan Toprak Duru Tuzlu, Atakent Çocuk Hobi Atölyesi’nde vaktinin çok güzel geçtiğini anlatarak, "Arkadaşlarımızla resimler çizip oyunlar oynuyoruz. Öğretmenimiz bize güzel şeyler öğretiyor. Bugün de hayvan şekillerinde magnet yaptık, boyadık. Çok eğlenceli" diye konuştu.