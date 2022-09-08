Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-beyazlılar Osman Çalgın Tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı. Pas çalışmasının yapıldığı antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 2 tane denk takımın başa baş bir mücadelesi olacağını söyledi. 4 haftadır geçirdikleri bir sürecin olduğunu söyleyen Özbalta, “Takım 4 haftadır bir kimlik gösteriyor ve iyi oyun oynuyor. İlk hafta Trabzon, Antep maçı ve ardından Kasımpaşa. Bu oyunun süresinde oynadığımızı iyi oyunun ve mücadelenin süresini arttırarak devam etmeliyiz. Tabii 1 ay içerisinde bir araya gelen bir takım. Bizi oynatmaya çalıştığımız güçlü bir oyun var. Bu oyun oynayabilmek için oyuncuların beraber hareket etmesi lazım. Uzun zaman birlikte zaman geçirebilmeleri lazım. Bizim geçen seneden kalan belli bir iskelet kadromuz var. Onun üzerine takviyeler yapılıyor. Geçen gün 2 tane oyuncumuz geldi. Bu anlamda biraz daha sabra ihtiyacımız var. Sizlerde 4 haftadaki oynadığımız oyunu gördünüz. Son oynadığımız Adana Demirspor müsabakası oyunun oturmaya yönelik pozitif anlamda. Bunun yanında da fiziksel mücadele kısmını da ekleyerek iyi bir oyun çıkardık. Zaten ilk yarıda bitecek bir müsabaka vardı” dedi.

"Konya’ya kazanma amacıyla gidiyoruz"

Özbalta açıklamasının devamında, “Geldiğimiz bu noktada Konyaspor müsabakasına iyi hazırlanıyoruz. Geçen haftaya da çok iyi hazırlandılar. Sporcularım bu haftaya da iyi hazırlanıyorlar. Konya’ya kazanma amacıyla gidiyoruz. Kazanmaya yönelik gerçekçi bir adımla doğru bir oyun oynamak istiyoruz. Hem savunmada hem ikinci bölgede hem rakibin birinci bölgesinde hem de kazandığımız hızlı hücumlarla defans arkasına atacağımız hızlı koşularla Konyaspor takımına karşı üstünlük hedefimiz ve amacımız var. Bu yönde iyi çalışıyorlar. Takım odaklanıyor. Bir araya gelerek arkadaşlıkları her sefer gün farklı boyuta geliyor. Bu da sahaya yansımaya başladı. Birbirleriyle hareket eden, yardımlaş ve teknik adamların stratejilerini doğru kurgulayan oyuncu gurubunun kazanacağı bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Cezalı ve sakat bir oyuncumuz yok. Yeni oyuncularımızın sezon başı hazırlık kampı geçirmemelerinden dolayı onların takıma dönüşleri biraz daha geç olacak” dedi.

Boudjemaa: "Maça iyi hazırlanıyoruz"

Hatayspor futbolcusu Mehdi Boudjemaa da, “Maça iyi hazırlanıyoruz. Analizlerimizi ve hazırlığımızı yaptık. Rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Bugünkü antrenmanın ardından yarın yolculuk var. Çok iyi bir Konyaspor maçının geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.