Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor ile ligde 10. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de Mersin Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 16 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 50 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in tek yenilgisiz takımı olan Galatasaray, Hatayspor deplasmanından da 3 puanla ayrılarak, ligin ikinci yarısına da galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar ligde son olarak Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybederken, daha sonraki 5 karşılaşmada da rakiplerini mağlup etti.

10. randevu

Hatayspor ile Galatasaray bugüne kadar Süper Lig’de 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1’i hükmen olmak üzere 6 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 3 defa rakibini mağlup etti. Aslan’ın 17 golüne, Hatay 11 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Galatasaray, Michy Batshuayi’nin son dakikalarda attığı golle 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray 23 maçtır yenilmiyor

Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında evinde karşılaştığı İsviçre temsilcisi Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar 16’sı Süper Lig, 6’sı Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 karşılaşmada, 17 galibiyet elde ederken, 6 kez de berabere kaldı.

Deplasmanda bütün maçları kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 8 mücadeleye çıktı. Cimbom bu maçların hepsinden 3 puanla ayrılırken, 24 gol attı, kalesinde ise 7 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son olarak dış sahada Başakşehir ile oynadı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Ligde deplasmanda üst üste 17 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirmek için sahaya çıkacak.

Dış sahada en son Hatayspor’a yenildi

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmandaki son yenilgisini 11 Kasım 2023 tarihinde oynanan müsabakada Hatayspor’a 2-1’lik skorla kaybederek aldı. Cimbom bu maçın ardından dış sahada mağlup olmadı ve yenilmezlik serisi yakaladı. Aslan geride kalan 20 mücadelede 18 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 2 defa da berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Hücumda başarılı performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı bütün maçlarda gol kaydetmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 18 karşılaşmada toplam 51 gol atarken, bu alanda zirvede yer alıyor.

Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz’dan 10’ar gol

Galatasaray’da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig’de kaydettiği 10’ar golle sarı-kırmızılıların en golcüleri olarak yer alıyor. Osimhen ile Barış Alper Yılmaz’ın ardından Yunus Akgün 6, Michy Batshuayi 5, Mauro Icardi ile Dries Mertens de 4’er kez gol sevinci yaşadı.

4 futbolcu kart sınırında

Sarı-kırmızılılarda, Hatayaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira, mücadelede sarı kart görmeleri durumda 21. haftada İstanbul’da oynayacakları Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.