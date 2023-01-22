14 yaşında Avrupa 1 numarasına kadar yükselen Atakan Karahan ilk kez yer aldığı Avustralya Açık Gençler Turnuvası’nda Slovenyalı tenisçi Matic Kriznik’i 7-6, 7-5 yenerek ikinci tura yükseldi. Atakan ikinci turda 3 numaralı seri başı, dünya gençler 10 numarası Belçikalı tenisçi Alexander Blockx ile karşılaşacak.

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