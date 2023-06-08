Samsun’un ilk kadın kolektif girişimi ATAK’ın 3. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Berna Ataş seçildi. Genel kurulda konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde kadının emeği, yüreği ve düşüncesi var. Bu ülkenin geleceği için kadın dayanışması çok önemli” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde kent genelindeki kadınların el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulan Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin (ATAK), 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Büyük Düğün Salonu’nda düzenlenen ve tek listenin yer aldığı genel kurulda, başkanlığa Berna Ataş seçildi. Divan Başkanlığını Ecem Üner’in yaptığı seçimde; önceki Başkan Seda Metin’in sağlık sorunları nedeniyle görevi devrettiği Berna Ataş, oy birliği başkan oldu. Başkan Ataş’ın yanı sıra Belgin Aydın ve Safiye Çatal’dan oluşan asil liste, bir sonraki genel kurul seçimlerine kadar görev yapacak.

“Çocuklarımızın geleceği için dayanışmanız önemli”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, genel kurulda yaptığı konuşmada ATAK’la örnek bir kadın dayanışması gösterildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“ATAK’ta hepsi el emeği ürünü çok kaliteli ve çeşitli ürünler var. Kadınlarımız kooperatifleşmeyle; entelektüel olarak ve aile ekonomisine, üretimine katkı sağlayarak sosyal bir alan oluşturuyor. Siz sadece kooperatifçilik yapmıyor, kadın olarak önemli bir dayanışma örneği sergiliyorsunuz. Ben kadın örgütlenmesini çok önemsiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde kadının emeği, yüreği ve düşüncesi var. Kadınlarımız Seçme ve Seçilme Hakkı’nı birçok Avrupa ülkesinden önce elde etti. Ülkemiz, çocuklarımız ve çocuklarımızın geleceği için dayanışmanız son derece önemli.”