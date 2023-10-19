Bir süre önce yapımı başlayan Ataevler Yaşam Alanı’nın inşaatı hızla ilerliyor. Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, proje tamamlandığında bölgenin çok renkli ve hareketli yeni bir yaşam alanı kazanacağını söyledi.

İlçenin modern yapısını koruması ve artan nüfusla birlikte değişen ihtiyaçları karşılamak adına projeler geliştiren Nilüfer Belediyesi, mevcut pazar alanlarını yeniden projelendirerek birden fazla işlev kazandıran çalışmaları çerçevesinde Ataevler’de yeni bir yaşam alanı açılıyor.

Ataevler pazaryerinin bulunduğu alanda yeni bir proje geliştirerek inşaat çalışmalarını başlatan Nilüfer Belediyesi, bölgeye modern bir kapalı pazaryeri kazandırmakla kalmayıp, burada vatandaşın birçok hizmeti tek nokta almasını sağlayacak.

Ataevler Yaşam Merkezi ile muhtarlık, bölgesel otopark, kapalı pazaryeri ve sosyal alanlar bir arada bulunacak. 5 bin 416 metrekare taban alanına sahip merkezde yaklaşık 200 araçlık otopark yer alacak. 4 bin 400 metrekarelik pazaryeri bulunan projede, ticaret alanları da bulunacak.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, proje sorumlularından çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İnşaatın hızla ilerlediğini belirten Başkan Erdem, “Bütün bu çalışmaları en kısa sürede bitirerek halkımızın hizmetine açmak istiyoruz. Bu süreç içinde vatandaşlarımızdan da anlayış bekliyoruz. Proje tamamlandığında hem kapalı pazaryeri, hem bölgesel otopark, hem muhtarlık, hem sosyal ve ticari alanlarıyla kısaca bölge halkına yeni ve renkli bir yaşam alanı kazandırmış olacağız” dedi.

Nilüfer Belediyesi, Ataevler pazaryerinin yanısıra Çamlıca ve Kültür mahallelerinde de yeni ve geniş projelerle pazaryerlerine birden fazla işlev kazandıracak çalışmalar yürütüyor.