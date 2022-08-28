Erzurumspor Antrenörü Atacan Öztürk, Samsunspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum. Futbolcu kardeşlerimiz yüreklerini ortaya koyuyorlar" dedi.

Erzurumspor Antrenörü Atacan Öztürk, Samsunspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum. Futbolcu kardeşlerimiz yüreklerini ortaya koyuyorlar" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor Antrenörü Atacan Öztürk, "Maça iyi başladık. Golü de bulduk. Oyunun kontrolü bizdeydi. İlk yarıyı bu skorla tamamlamayı planlarken, iki gol ve kırmızı kartla içeri girdik. Şartların daha da zorlaşmasına neden oldu. İkinci yarıya çıkarken rakibi karşılayıp kontra atakla skor bulmaktı. Kalecimiz Göktuğ’un çok iyi bir performansı vardı. Futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum. Sahada da futbolcu kardeşlerimiz yüreklerini ortaya koyuyorlar. 3 antrenörümüz atıldı oyundan. Küfür yok temas yok. Muzaffer hocamız içeride kart gördü. Nedenini bilmiyoruz. Çalışmaya devam edip, Erzurumspor’u hak ettiği yere getirmeye gayret edeceğiz" diye konuşu.