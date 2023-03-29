Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi’nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Tepebaşı Davet Salonu’nda düzenlenen programa Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, engelli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleri katıldı.

“Bizleri çok güzel günler bekliyor”

Burada bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, engelli vatandaşların ve ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Öncelikle siz kıymetli dostlarımızla beraber olduğumuzdan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ramazan ayında dini vecibelerimizi yerine getirirken aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Uzun zamandır göremediğimiz arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kardeşlerimizi görüyoruz. Sizlerle beraber olmak, sizlerle aynı sofrayı paylaşmak çok güzel. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim için sizlerin yeri bambaşka. Bugün Türkiye’de yaklaşık yüzde 13 engelli bireyimiz var. Bu çok ciddi bir oran. Eskişehir’imiz engellilerin tüm konularına hassasiyetle yaklaşıyor. Türkiye’deki diğer iller de en az Eskişehir kadar bu konuya eğilseler, birçok engelli dostumuz rahat edecek, daha farklı bir hayat geçirecek ve birbirleriyle daha sık bir araya gelerek sosyalleşecekler. Ben, her zaman sizlerin yanında olduğumu ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizleri çok güzel günlerin beklediğine olan inancım tam. Ramazan ayınızı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Programa katılan engelli bireyler de Başkan Ataç’a daima yanlarında ve destekçileri olduğu için teşekkürlerini iletti.