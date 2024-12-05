Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM), lise son sınıf öğrencileri ve mezunlar için üniversite sınavına hazırlık kurslarına hız kesmeden devam ediyor. ATABEM, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da gençlerin geleceğini desteklemek adına yalnızca akademik derslerle değil, İŞKUR iş birliğiyle kariyer planlama eğitimleriyle de öğrencilere rehberlik ediyor.

ATABEM kurs merkezlerinde alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen üniversite hazırlık programları, gençlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik tüm akademik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Kurslarda düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin gelişim düzeyleri ölçülürken, aynı zamanda kariyer planlamaları için de destek sağlanıyor. Bu kapsamda, Çaybaşı Kurs Merkezi’nde Antalya İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle kariyer planlama eğitimi gerçekleştirildi. İş ve meslek danışmanı Müge Bilen tarafından verilen eğitimde, öğrencilere hedef belirleme, CV hazırlama, iş arama kanalları ve mülakat teknikleri gibi konularda bilgiler aktarıldı.

“Büyükşehirden kariyer rehberliği”

Eğitime ilişkin açıklama yapan Müge Bilen şunları söyledi: “Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ATABEM kurs merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere kariyer planlama eğitimi verdik. Öncelikle, çalışmak istedikleri sektörlere yönelik hedef belirleme ve güçlü yönlerini keşfetme üzerine bir etkinlik düzenledik. Ardından CV hazırlama, iş arama kanalları ve mülakat teknikleri hakkında bilgiler paylaştık. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile uzun yıllardır bu tür eğitimleri yürütüyoruz ve ilerleyen dönemlerde uygun gruplarla çalışmalarımız devam edecek.”

“Öğretmenlerden tam destek”

ATABEM Matematik Öğretmeni Ayşegül Karaman, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de önem verdiklerini vurguladı. Karaman, “2024-2025 eğitim öğretim yılında da üniversiteye hazırlık derslerimizi sürdürüyoruz. Akademik derslerin yanı sıra, kariyer planlamasına yönelik yapılan bu tür eğitimlerle öğrencilerimize farklı alanlarda da destek olmaya çalışıyoruz. Deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin seviyelerini tespit ediyor ve tüm öğretmen arkadaşlarımızla birlikte onların en iyi eğitimi alması için el birliğiyle çalışıyoruz” dedi.

“Geleceğim için çok değerli bir destek alıyorum”

ATABEM kurslarına katılan Şeyma Sultan Üçkardeş, hem eğitimin kalitesinden hem de kursların ücretsiz olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hukuk okumayı ve hakim olmayı hedefleyen Üçkardeş, kurslarla ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “Dersler gerçekten çok iyi. İstediğim zaman birebir etüt alabiliyorum. Hocalarımız bizimle çok güzel ilgileniyor. Kursların ücretsiz olması da çok önemli bir avantaj. Burada geleceğim için çok değerli bir destek alıyorum” diye konuştu.