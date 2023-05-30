Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurs kayıtları 5 Haziran’da başlıyor. Öğrenciler, 11 Haziran’a kadar istediği kurslara online kayıt yaparak yaz tatilinde hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı ATABEM’de öğrencilere yönelik ücretsiz yaz kursları düzenleniyor. Öğrenciler, kurslar için 5-11 Haziran tarihleri arasında internet adresinden online işlemler üzerinden kayıtlarını yapılabilecek.

Kurslar 3 temmuz’da başlıyor

3-4-5-6-7 ve 8. Sınıf öğrencileri, yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile ATABEM’de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak. Akademik, kültürel ve sanat alanlarından oluşan ücretsiz yaz kursları 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Bilgisayar kodlama, İngilizce, piyano

Öğrenciler, bilgisayar kodlama, Türkçe, hızlı okuma, matematik, fen bilimleri ve İngilizce, bağlama, gitar, modern dans, Türk halk oyunları, piyano, resim, satranç, drama, keman ve zeka oyunları (mangala) gibi branşlarda ATABEM kurs merkezlerinde eğitim alacak.