Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz kursları başladı. 19 kurs merkezinde verilen 411 kursa, 6 bin 521 öğrenci katılıyor. Akademik branşlarda ücretsiz eğitim gören öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ATABEM’de öğrencilere yönelik ücretsiz yaz kurslarında dersler başladı. Bilgisayar kodlama ve İngilizce’den piyano ve modern dansa kadar birbirinden

farklı kurslarda çocuklar kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

3-4-5-6-7 ve 8. Sınıf öğrencileri, yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile ATABEM’de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Akademik, kültürel ve sosyal alanlarda açılan kurslarda öğrenciler, ilgi alanları ve eksik olduğu konularda yeni bilgiler öğreniyor. Çocuklar, bilgisayar kodlama, Türkçe, hızlı okuma, matematik, fen bilimleri ve İngilizce, bağlama, gitar, modern dans, Türk halk oyunları, piyano, resim, satranç, drama, keman ve zeka oyunları (mangala) gibi çeşitli branşlarda eğitim alıyor.

Bilgisayar kodlama kursu öğrencilerinden Özgür Toprak, kursa gelmeyi çok istediğini belirterek, “Teknolojiye ve bilgisayar kullanmaya çok merakım vardı. Burada robotik kodlama eğitimi alıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Oynadığımız oyunların nasıl yapıldığını eğlenceli bir şekilde öğreniyoruz. Bu yaz benim için ATABEM’de çok güzel geçecek” diye konuştu.

Geçen yıl ATABEM’de modern dans kursuna katılan 14 yaşındaki Reyna Tanış ise bu yıl eğitimine gitar kursu ile devam ettiğini belirterek, “Öğretmenimiz eşliğinde sınıf arkadaşlarımla beraber gitar çalmayı öğreniyoruz. Piyanoya küçüklüğümden itibaren merakım var. Notalar hep ilgimi çekmiştir. Yaz tatilimde piyano eğitimimi ilerletmek istiyorum. Kursta hem öğreniyor hem de eğleniyorum. ATABEM’de çok mutluyum” diye konuştu.