Artvin’deki Atabarı Kayak Merkezi sömestr tatilinin başlaması ile birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli kış turizm destinasyonlarından biri olan Atabarı Kayak Merkezi, okulların yarı yıl tatiline girmesi ile birlikte en yoğun günlerini yaşıyor. Şehir merkezine 18 kilometre mesafede bulunan ve 2 bin 200 metre rakıma sahip olan Mersivan Dağı’nda yer alan kayak merkezi, tatilcilerle dolup taşıyor. Özellikle kayak severlerin ilgisini çeken Atabarı Kayak Merkezi, kış turizminin bölgedeki can damarlarından biri olmaya devam ediyor. Tatilciler, kar kalitesi ve pistlerinin uygunluğu ile tercih ettikleri merkezde kayak yapmanın yanı sıra, dağ manzarasında yürüyüş yaparak kışın tadını çıkarıyor.

Atabarı Kayak Merkezi’nin, Artvin ve çevre illerden gelen misafirlerine sunduğu bu eşsiz doğa ve spor olanakları, bölgenin turizm ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.