Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu ve Türk Ocakları Denizli Şubesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü kapsamında dünyaca ünlü Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band’ı Denizlililerle buluşturdu, konsere katılanlar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosluğu ve Türk Ocakları Denizli Şubesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında çok özel bir konser organizasyonuna imza attı. Dünyaca ünlü Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band Denizli’de sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’ndaki özel konsere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosu Okan Oğuz, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Turgut Tok, davetliler ve binlerce Denizlili katıldı. Konser Kazakistan Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Eski ulusal çalgı seslerini çağdaş uygulama ve yorumla buluşturan Turan Ethno Folk Band, konserde geleneksel Türk ezgileri seslendirdi. Orijinal enstrümanları ve eşsiz melodileri ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Turan Ethno Folk Band konser sonunda uzunca süre ayakta alkışlandı.

“Ata yurdumuzdan gelen esintileri hissettik”

Programın sonunda davetlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında Turan Ethno Folk Band’ı misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Zolan, “Ata yurdumuzdan gelen esintileri hissettik, orayı yaşadık. Ecdadımız yaşamış, biz de bugün bu güzelliği gördük. Başta Türk Ocakları Başkanımız, Kazakistan Fahri Konsolosumuz olmak üzere, Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümüne özel pek çok etkinlik gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere bu Anadolu’yu bize yurt yapan Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşı’na canını veren tüm şehitlerimizi, emek verenleri minnet ve şükranla anıyorum. İnşallah onların emanetine sahip çıkarak ülkemizi daha güzele ve ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Zolan günün anısına Turan Ethno Folk Band’a üzerinde Denizli Horozu bulunan kaide hediye etti.