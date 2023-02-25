Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesindeki 3 ili ziyaret ederek kendi imkanlarıyla aldığı yiyecek ve içecekleri dağıtan yazar Petros Triantafyllidis, yaşanan depremle ilgili “Oradaki afeti görünce kalbim sıkıştı” dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesindeki 3 ili ziyaret ederek kendi imkanlarıyla aldığı yiyecek ve içecekleri dağıtan yazar Petros Triantafyllidis, yaşanan depremle ilgili “Oradaki afeti görünce kalbim sıkıştı” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesinin ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesinden Yunanistan’ın Skydra köyüne yerleşen yazar Petros Triantafyllidis, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası soluğu ata toprağında aldı.

Kahramanmaraş, Hatay ve İskenderun’u ziyaret eden Triantafyllidis, kendi imkanlarıyla aldığı yiyecek ve içecekleri depremzedelere dağıttı. Bölgede gerekli yardımı yaptıktan sonra Safranbolu ilçesine gelen Triantafyllidis, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’de deprem olduğunu ilk televizyonda gördüğünü ve çok üzüldüğünü belirterek, “Depremzedelere hemen yardım etmeye karar verdim. Yunanistan’daki sivil toplum kuruluşları ve arama kurtarma ekipleriyle iletişime geçtim. Gönüllü olarak Türkiye’ye geldim. İlk önce uçakla Ankara’ya geldim. Araç kiraladım. Kahramanmaraş, İskenderun ve Hatay’a gittim” dedi.

Triantafyllidis, ekonomik durumu el verdiğince depremzedeler için aldığı yiyecek ve içecekleri aracına yüklediğini ifade ederek, “Arabama alabildiğim kadar ekonomik durumum el verdiğince depremzedelere yiyecek ve içecek alarak dağıttım. Bu 3 şehirde elimden geldiğince insanlara yardımcı oldum” diye konuştu.

Deprem bölgesine gitmesindeki amacın bir kişiye bile yardımcı olabilmek olduğunu aktaran Triantafyllidis, “Elimden geldiğince yardımcı oldum. Türk halkıyla birlikte olduğum için sevinçliyim. Yardımcı olmak insanların en büyük tutkusudur. yardımcı olmak iyidir. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Yapılan her yardım ve iyilik dünya halklarının kardeşliği yolunda bir adımdır. Ben de buna çaba gösterdim. Kahramanmaraş, İskenderun ve Hatay ziyaretim sonrası bu seyahatimi ileriki çalışmalarıma katacağım. Atalarımın doğduğu ve büyüdüğü Safranbolu’ya 2 gün ayırıp ziyarete geldim. İki ülke dostluklarını kötü günler dışında da sürmesini canı gönülden istiyorum. İyi komşu olarak yaşamak iki ülkenin halklarının çıkarınadır. Bu dostluklarımızı hep sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Triantafyllidis, 3 ildeki afeti görünce kalbinin sıkıştığını söyledi.