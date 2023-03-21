Tokat’ta, ata tohumlarının gen mirası olarak kalması, çoğaltılarak gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tohum takas etkinliğinin ilki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Çiftçiler köylerinden getirdikleri ata tohumları ile takas yaptı. Ayrıca etkinliğe katılanlara üniversite ve yerel üreticiler tarafından çoğaltılan ata tohumları ücretiz dağıtıldı. Oldukça yoğun ilgi gören programda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, stantları gezdi. Rektör Yılmaz, Tokat’ta tohum takas etkinliğinin ilk kez düzenlendiğine dikkat çekerek, “Bu etkinlikler ata tohumlarımızın gelecek nesillere aktarılmasında ve muhafazasında önemli bir işlevi olacak. Etkinlik dolayısı ile paydaşlarımız, üreticilerimiz kendi yerel tohumlarını, ata tohumlarını burada getirdi. Ve birbirleriyle paylaştılar. İnşallah burada paylaşılan tohumlar gen mirasımız olarak kalacaktır. Buradan elde edilecek ürünler bereketli olur temennisinde bulunuyorum. Bu tohum takası etkinliğinde aynı zamanda deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için bir etkinlik düzenledik” dedi.

“Gen Bankasına tohumları teslim edeceğiz”

TOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi ise gen kaynaklarının korunması adına bu tür programları önemsediklerini ifade ederek, “Şu anda bu genetik kaynakların çoğu üreticinin elinde. Biz ulaşamıyoruz. Bu tohum takas etkinliği de biraz esasında üreticilere ulaşmanın bir yolu. Hem onlara biz elimizdeki çeşitleri teslim edeceğiz. Onlardan tohum alacağız. Ve bunların hepsi de belki ticari değer olarak çok yüksek olmayabilir ama bir hastalığa veya başka bir konuda dayanıklılıkları çıkabilir. Kaliteli olanlar ön plana çıkabilir. Biz bu bölgede tohumların üzerinde ıslah çalışmaları da yapacağız. Ama özellikle ilk etapta bunları toplayıp koruma altına almak uzun vadede hedefimiz. Türkiye’de iki tane Gen Bankası var. Oraya bu tohumları teslim edeceğiz. Ama kendimiz de hem araştırma tohumlarımızı, hem yerel tohumlarımızı destek bulursak fakültemizde de küçük bir gen bankası kurmayı düşünüyoruz. Bu da Türkiye’de bir fakülte olarak herhalde bizim için ilk olacak” diye konuştu.

Ata tohumları ileriki kuşaklara aktarılıyor

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, ata tohumunun yaşatılması adına bu tür organizasyonları desteklediklerini belirterek, “Yerel tohumlara sahip çıkmak, yerel tohumlarımızı ileriki kuşaklara aktarmak açısından bu etkinliği önemli buluyoruz. İnşallah bunun devamı gelir. Tohumculuk kanununda da bu yerel tohumları ticari maksatla satamıyorsunuz. Böyle takas etkinliklerinde çiftçilerimiz birbiriyle takas ederek ileriki yıllara, uzun yıllar devam etmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.