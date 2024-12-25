Atakum Belediyesi Ata Tohum Merkezi, Atakumluların yanı sıra çevre ilçelerden de ziyaretçileri ağırlıyor.

Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası olan merkezi anaokulu öğrencilerinin ardından lise öğrencileri de ziyaret etti. Terme Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Tohum Varsa Hayat Var’ başlıklı projeleri kapsamında Ata Tohum’un üretim parsellerini gezdiler. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile kışlık sebzeleri inceleyen öğrenciler, ata tohumların üretilmesi, geleceğe aktarılması konularında ziraat mühendislerinden ve teknikerlerinden önemli bilgiler aldılar. Ziyarette gerçekleştirilen tohum takasında, öğrencilere merkezde üretilen lavanta tohumları verildi.

"Ata tohum bilinci oluşturmaya devam edeceğiz"

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ziyaret hakkında “Ata Tohum Merkezimize gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz. Geçen hafta anaokulu öğrencilerimizi ağırladık. Bu hafta Terme’den gelen öğrencilerimize merkezimizin çalışmaları, ata tohumunun sağlık için önemi ve gelecek nesillere aktarılması konularında bilgi verdik. Öğrencilerimizin ‘Tohum Varsa Hayat Var’ projelerine destek vermekten, son derece mutlu olduk. Ziyaretçilerimizi ağırlamaya ve ata tohum bilinci oluşturmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dediler.