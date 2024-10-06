ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, kadına yönelik artan şiddet eylemlerinin ardından sosyal medya paylaşımları ile “Şeriat Çığırtkanlığı” yapanlara tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, kadına yönelik şiddet eylemlerinin arttığına dikkati çekerek, "şeriat çığırtkanlığı" yapanlara tepki gösterdi.

“Şeriatçılar azıttı. Şeriat gelirse suçlar azalacakmış(!)” diyen Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeriatçı iktidarlarının bozduğu hukuk düzeninin sonuçlarını Laikliğe yüklemek isteyen şeriatçı sapkınlar gemi azıya almışlar. Şeriat gelirse suçlar azalacakmış (!) Azalır… Çünkü sizin şeriatınız birçok suçu suç olmaktan çıkarır. Kafa kesersiniz suç olmaz. Küçük kızlarla evlenirsiniz, ırzlarına geçersiniz suç sayılmaz. Tecavüz edersiniz “cariyemizdir” dersiniz suç olmaz. Yolsuzlukta sınır tanımazsınız suç değildir. Sizin şeriatınızı İŞİD devletinizde gördük. 1400 yıl öncesinin ilkel Arap yasalarını, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatmak hevesini bırakın" ifadelerini kullandı.