100 bin imzayı barajını geçerek Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nden oluşan Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan; Ankara’da basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Oğan, "Biz klasik siyaset anlayışını bitireceğiz. Türkiye bunlardan yoruldu. Türkiye bu liyakatsizliği ve adaletsizliği hak etmiyor" dedi.

Burada yaptığı konuşmada mevcut iktidarın yorgun olduğunu ve muhalefetin de değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "AK Parti bu ülkede bu kadar adaletsizlikleri, yolsuzluklarıyla 20 seneden fazla iktidardaysa çok iyi olduğu için değil, muhalefetin yetersizliği yüzünden de iktidarda. Biz tahterevalli siyaseti gibi milletin önüne konulan Cumhur ve Millet İttifakı’nın yanında bir seçenek sunma amacıyla yola çıktık" dedi.

Rakiplerini eleştiren Oğan, "20 senedir yeni sözü kalmayan Erdoğan var, 20 senedir muhalefette etki oluşturamayan Kılıçdaroğlu var ve bir önceki seçimi kazanamamış İnce var. Bir tek Türk milletine umut olabilecek aday olarak huzurunuzdayım" ifadelerini kullandı.

"Bizim derdimiz kişilerle değil" diyerek sözlerini sürdüren Sinan Oğan, şunları söyledi:

"Biz temiz bir dil kullanacağız. Bizim derdimiz kişilerle değil. Türkiye Erdoğan’ın dilinden yoruldu. Türkiye kutuplaştırıcı dilden yoruldu. Türkiye adalete hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Türkiye ortaya birbirlerinin açığının yakalamaya çalışan kısır siyasetçilerden bıktı. Gelecek Türkiye’sini inşa etmek isteyen siyasetçi özlemiyle yanıp tutuşuyor. Biz klasik siyaset anlayışını bitireceğiz. Türkiye bunlardan yoruldu. Türkiye bu liyakatsizliği ve adaletsizliği hak etmiyor."

"47 gün sonra Türkiye’de özgürce gazetecilik yapacaksınız"

Konuşmasında basının kendisine ve ittifaka yeterince yer vermediği yönünde eleştirilerde bulunan Oğan, "Basın mümkün olduğunca bizi görmezden gelmeye çalışıyor. Biz sizin için de güzel bir Türkiye arzuluyoruz. Sizin de baskılardan kurtulduğunuz, gazeteciliğinizi özgürce yapabileceğiniz bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

Oğan, "Çok fazla süre kalmadı. Yaklaşık 47 gün sonra Türkiye’de özgürce gazetecilik yapacaksınız. Bizim ifadelerimizi ekranlarda tartışan arkadaşlara çağrım var. Türkiye’nin o eski kutuplaştırılmış ve ezberletilmiş siyaset anlayışını bitireceğiz. En fazla 47 gün bunu yapabilirsiniz. 47 gün sonra bunlar bitecek. Gelin, beklemeyin, bir kulak verin Ata İttifakı ne diyor. Gelin, yeni Türkiye’yi beraber inşa edelim" diye konuştu.

Gençlerin ve kadınların sorunlarına dikkati çeken cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Gençler nefes alamıyor, kadınlar kendisini rahat hissedemiyor. Türk kadınının haklarını kısıtlamaya çalışan bir kitle var, diğer taraftan kadınların rahatça gezmesine engel olan bir kitle var" ifadelerini kullandı.