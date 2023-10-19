Körfez Belediyesi Özel Sporcular Grubu, sosyal duygusal gelişimleri için Kandıra Kerpe Sahili’nde bulunan Jandarma Atlı Birliği’ni ziyaret etti. Atlarla gezme şansı bulan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Körfez Belediyesi Özel Sporcular Grubu sosyal duygusal gelişimleri için Kandıra Kerpe Sahili’nde ki Jandarma Atlı Birliği’ni ziyaret etti. Özel Sporcular Antrenörü Kübra Bakırcı nezaretinde gerçekleştirilen, özel gereksinimli çocukların hem eğlenmesi hem de duyusal gelişimleri için yapılan etkinliğe 12 çocuk ve aileleri katıldı.

Eğitimli atlarla alan içinde gezme şansı bulan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Çocuklara jandarma köpek timinin eğitimli köpeği Makbuz ve Kor’da eşlik etti. Çocuklar ve aileleri atları besledi ve köpeklerle oyunlar oynadı. Eğlencenin ardından velilerin hazırladığı yiyeceklerle piknik yapıldı.

Jandarma motorlu araç timinin de gelmesiyle çocuklar motosikletlere bindi. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla motorlu araç timi, Türk bayrağı açarak gösteri yaptı.