Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, (ATA AÖF) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavını, yurt içinde 81 ilde bulunan 95 sınav merkezinde başarıyla gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, (ATA AÖF) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavını, yurt içinde 81 ilde bulunan 95 sınav merkezinde başarıyla gerçekleştirdi.

7-8 Ocak 2023 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Yarıyıl Sonu (Final) Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 275 bin 061 öğrenci katıldı. Sınav çerçevesinde 2 bin 383 engelli öğrenciden bin 93 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 5 bin 600 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde bin 375 binada, 95 Sınav Merkez Yöneticisi, bin 375 Bina Sınav Sorumlusu, bin 210 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 2 bin 95 Bina Yöneticisi, 28 bin 54 Salon Başkanı, 29 bin 320 Gözetmen ve 5 bin 937 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dâhil edildiğinde yaklaşık 150 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

Rektör Çomaklı’dan ATA AÖF’e Ziyaret

Final sınavlarından önce Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çalışmalar hakkında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erdem Kocadağistan’dan bilgi aldı.

Soruların hazırlanış, baskı, dağıtım ve optiklerin okunmasına kadar tüm işlemleri tek bir merkezden yürüten ATA AÖF’ün hummalı çalışmalarını yerinde kontrol eden Rektör Çomaklı, 500 bine yaklaşan öğrencisiyle devasa bir birim olan Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin tüm Türkiye’ye hizmet verdiğini söyledi.

ATA AÖF’ün her yıl binlerce mezun vererek ülke yükseköğretimine önemli katkıda bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Çomaklı, bünyesinde 47 programı yürüten ve 12 yıl gibi kısa bir sürede yarım milyon öğrenci sayısına ulaşan ATA AÖF’ün bu başarısının ilerleyen yıllarda da devam edeceğini vurguladı.