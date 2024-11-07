Kastamonu Üniversitesi’nde, at yetiştiriciliği ve sağlığı açısından büyük bir zorluk teşkil eden "Rhodococcus Equi" enfeksiyonları ile ilgili araştırma yapılacak.

Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’ndan Öğretim Görevlisi Dr. Fevziye Işıl Kesbiç’in yürütücüsü olduğu “Rhodococcus Equi Enfeksiyonlarıyla Mücadelede Bitki Esansiyel Yağlarının Kullanımının In Vitro Araştırması” başlıklı proje, TÜBİTAK-1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Ömer Deniz de araştırmacı olarak yer alıyor.

Özellikle taylarda önemli sağlık sorunlarına yol açan ve tedavisi güç olan "Rhodococcus Equi" enfeksiyonları, at yetiştiriciliği ve sağlığı açısından büyük bir zorluk teşkil ediyor. Proje çerçevesinde bu enfeksiyonlarla mücadelede alternatif tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla bitkisel esansiyel yağların antimikrobiyal etkilerini laboratuvar ortamında incelenecek. Doğal ve çevre dostu bileşenlerden oluşan bu yağların, geleneksel antibiyotiklerin yerine kullanılabilecek potansiyel bir çözüm sunup sunamayacağı değerlendirilecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, at sağlığı alanında yenilikçi bir araştırmanın başlatılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu tür bilimsel projeler, üniversitemizin yenilikçi yaklaşımını ve hayvan sağlığına yönelik çözüm arayışlarını desteklemektedir. Projede emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.