Aydın’ın Efeler ilçesinde her gün atıyla seyahat eden ve ’atlı kovboy’ olarak anılan Cemil Uçar, Cumartesi günü Aydın’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek kendisinden İngiliz at hediye isteyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın il genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek için Aydın’a gelecek. Efeler ve Nazilli ilçelerinde hazırlanan miting alanlarında hazırlıklar devam ederken, Aydın’da ‘atlı kovboy’ olarak tanınan Cemil Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için miting alanına atıyla geleceğini ve kendisine hediye at isteyeceğini söyledi. Aydın’ın merkez Efeler ilçesi kırsal Kuyulu Mahallesi’nde yaşayan ve her gün ilçe merkezine atıyla gidip gelerek seyahat eden ve bazı vatandaşların trafiği tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla tepki gösterdiği Cemil Uçar, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için ilginç bir yol izleyecek. Uçar, atıyla miting alanına gelerek bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşıp onunla görüşmek istediğini belirtti.

“Canım pahasına konuşacağım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kendisine hediye edilmesini talep ettiği at ile temsil etmek istediğini belirten Uçar, “Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’a geliyor. Bundan hızlı atım var. Korumalarını dahi yarıp, canım pahasına kendisinden İngiliz siyah yağız at isteyeceğim. Canım pahasına gidip kendisiyle konuşacağım. ‘Baba bana bir tane at hediye et’ diyeceğim. O atla gezeceğim Aydın sokaklarında ve Cumhurbaşkanımı Aydın’da temsil edeceğim. Benim atım trafik kurallarına uyuyor. Kırmızı ışıkta bile ’dur’ demeden kendisi duruyor. O kadar alıştırdım yani. Trafik kurallarına da çok uyar. Yorulmaz benim oğlum. Çünkü arpasını yoğun veriyorum. Kendi gözüm gibi bakıyorum oğluma” dedi.