Geçtiğimiz yıl Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Asya’nın Göstergeleri: Hüzün ve Umut başlıklı Uluslararası Göstergebilim Kongresi’nde sunulan bildirilerden oluşan bir seçki kitap olarak yayımlandı. Üç cilt halinde yayımlanan kitapta, çağımız insanının sorunlarının neler olduğu; bu sorunlara göstergebilimsel yöntemlerle nasıl çözümler üretilebileceği ile ilgili konular kapsamlı olarak ele alındı.

Kitapta Asya’da hüznün ve umudun farklı alanlardaki göstergeleri ortaya konulmuş, bu sorunlara göstergebilimin ışığı altında mütevazi çözümler önerilmiştir. Asya’nın Göstergeleri kitabının editörlüğü Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı, Kore Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sung Do Kim ve Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bekir Derinöz Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, ANASEM başkanı Prof. Dr. Mustafa Özsarı ve ASIA başkanı Prof. Dr. Sung Do Kim çeşitli açılardan değerlendirdiler.

Prof. Dr. Ishıda: "Dünyanın karmaşık sorunlarına karşı göstergebilimsel bir çözüm önerisi"

Kitap hakkında bir değerlendirme yapan Tokyo Üniversitesinden öğretim üyesi ve merkezi Seul’de bulunan Asya Göstergebilim Derneği (ASIA) onursal başkanı Prof. Dr. Hidetaka Ishıda kitabın dünyanın giderek karmaşıklaşan sorunlarına karşı göstergebilimin nasıl katkı sağlayabileceğini ve araştırmalarımız ışığında nasıl bir umut getirebileceğini ciddi biçimde düşünmeye davet ettiğini belirtti. Dr. ISHIDA, hiyerarşik farklılaşmanın ilerlediği ve bölünmelerin derinleştiği günümüz dünyasında insanların geleceğe dair umutlarının devamı için göstergebilimle nelerin başarılabileceğini gördük dedi.

Prof. Dr. Oğurlu: "Adaleti gerçek anlamda tecellisi göstergelerin anlaşılmasına bağlı"

Kitaba bir ön söz yazan Balıkesir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, kitap ile ilgili değerlendirmesinde bir hukukçu olarak ve dilbilimle yakından ilgilenen birisi olarak, göstergeler sisteminin toplum düzenini şekillendirmedeki gücünün yakından bildiğini, hukukun temelinde anlam üretme ve paylaşma sisteminin olduğunu, kanunların ardında bir dil, bir niyet ve bir göstergeler sistemi bulunduğunu, adaletin gerçek anlamda tecellisinin semantik göstergelerin nasıl anlaşıldığını bilmek gerektiğini belirtti. Oğurlu, Asya’nın Göstergeleri kitabının Balıkesir merkezli ve Balıkesir Üniversitesi öğretim üyelerinim önemli katkılarıyla yayımlanmasının bu açıdan anlamlı olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Özsarı: "Balıkesir ulusal ve uluslararası göstergebilim araştırmaları haritasında yer aldı"

Kitabın editörlerinden Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi ve Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özsarı, Balıkesir’de 20 yıldır göstergebilim ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli araştırmalar yapıldığını, bu çalışmalar sayesinde Balıkesir’in uluslararası göstergebilim haritasında hatırı sayılır bir yer edindiğini, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Asya’nın Göstergeleri: Hüzün ve Umut başlıklı kitabın Türkiye ve dünya göstergebilim çevrelerinde Balıkesir’in rolünü bir defa daha teyit ettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Sung Do Kim, "Göstergebilim araştırmaları için dönüm noktası"

Kore Üniversitesi öğretim üyesi ve kitabın editörlerinden Prof. Dr. Sung Do Kim ise Asya’nın Göstergeleri kitabına dair yaptığı değerlendirmede, bu kitabın Asya göstergebilim araştırmaları için tarihî bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Sung Do Kim, Asya’nın sadece çok zengin bir tarihe değil, aynı zamanda bilimde, sanatta ve göstergebilimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Dr Kim, kitabın dinamik, kültürel, entelektüel ve akademik değişimleri teşvik etmesi bakımından oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.