Kültür ve Turizm Bakanlığı “Asya’dan Avrupa’ya” Türk Dünyası Müzikleri ve Halk Dansları Topluluğu, Adıyaman’da konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı “Asya’dan Avrupa’ya” Türk Dünyası Müzikleri ve Halk Dansları Topluluğu, Adıyaman’da konser verdi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü “Asya’dan Avrupa’ya” Türk Dünyası Müzikleri ve Halk Dansları Topluluğunu Adıyamanlılarla buluşturdu.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleşen konser katılımcılardan büyük beğeni topladı. Dünyada Türkçe konuşulan bütün bölgelerin geleneksel müziklerinin söylendiği konseri dinlemek için salona gelen Adıyamanlılar, doyumsuz bir gece yaşadı. Konser sonunda Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sanatçılara çiçek takdim etti.