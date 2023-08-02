Sivrihisar Belediyesi, Muharrem ayı münasebetiyle dev kazanlarda pişirilerek hazırlanan aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı dolayısıyla ilçe merkezindeki halk pazarında yüzlerce vatandaşa aşure ikramında bulundu. Sivrihisar Başkanı Hamid Yüzügüllü "Muharrem ayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmek ve paylaşma duygusunu tazelemek için harika bir fırsattır. Bu özel ayda, vatandaşlarımızla birlikte olmak mutluluk verici" dedi.

Bereket, beraberlik ve kardeşliğin simgesi aşureleri afiyetle yiyen vatandaşlar, “Belediyemize teşekkür ederiz, Muharrem ayı herkes için bolluk ve bereket getirsin” ifadelerini kullandı.