Nilüfer Belediyesi bu yıl da Muharrem ayında binlerce kişiye aşure ikramına başladı. 20 noktada 30 bini aşkın kişiye yapılacak ikramların ilki Minareliçavuş Mahallesi’nde başladı.

Nilüfer Belediyesi bu yıl da Muharrem ayında binlerce kişiye aşure ikramına başladı. 20 noktada 30 bini aşkın kişiye yapılacak ikramların ilki Minareliçavuş Mahallesi’nde başladı.

Muharrem ayının simgesi olan Aşure Günü nedeniyle dağıtım yapan Nilüfer Belediyesi, Minareliçavuş Mahallesi’nde ikramlara başladı. Pazar alanında yapılan 750 kişilik aşure dağıtımına, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer katıldı. Aşure kazanının başına geçen Sibel Özer, kendi elleriyle -ikramda bulunarak vatandaşların Muharrem ayını kutladı. Vatandaşlar da ikramdan dolayı Başkan Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

Muharrem ayı boyunca Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 9 Ağustos Salı Esentepe, 10 Ağustos Çarşamba Çamlıca, 11 Ağustos Perşembe Fethiye, 12 Ağustos Cuma Üçevler, 13 Ağustos Cumartesi Görükle, 14 Ağustos Pazar Ataevler, 16 Ağustos Salı 23 Nisan, 17 Ağustos Çarşamba Karaman, 18 Ağustos Perşembe Konak, 19 Ağustos Cuma Çalı, 20 Ağustos Cumartesi İhsaniye, 21 Ağustos Pazar Balkan-Kurtuluş, 23 Ağustos Salı Demirci, 24 Ağustos Çarşamba Işıktepe, 25 Ağustos Perşembe Kültür, 26 Ağustos Cuma Cumhuriyet, 27 Ağustos Cumartesi Beşevler, 28 Ağustos Pazar Yüzüncüyıl semt pazarlarında 30 bini aşkın kişiye aşure dağıtımı yapılacak.