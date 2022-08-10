Yalova’da Altınova Belediyesinin, Muharrem ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşure günü etkinliği, belediye hizmet binası önünde gerçekleşti.

Yalova’da Altınova Belediyesinin, Muharrem ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşure günü etkinliği, belediye hizmet binası önünde gerçekleşti.

Etkinlikte Muharrem ayının önemine değinen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Allah’ın ayı olarak bilinen Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Hicret, sadece bir göç değildir. Hicret, karanlık bir çağdan aydınlık bir çağa geçilen bir dönem olmuştur. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm hemşerilerimizin ve İslam Âleminin hicri yılbaşını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.

“Geleneğimiz”

Aşure dağıtımında konuşan Başkan Dr. Metin Oral, “Hicri yılbaşıyla birlikte gelen Muharrem ayının nedeniyle düzenlediğimiz Aşure gününde bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi. Başkan Oral, aşure dağıtımını bir gelenek haline getirdiklerini sözlerine ekledi.

Geniş katılım

Aşure Günü’ne; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, il genel ve belediye meclis üyeleri, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, daire amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran tilavetiyle başlayıp, dua ile son bulan Aşure Gününde Başkan Oral, vatandaşlara aşure dağıttı.