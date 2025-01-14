İstanbul'da Evrim Sanat Galerisi, ressam Asuman Tunçay'ın kişisel sergisi "AN’LAR II" ile yeni yılın ilk sergisinde sanatseverleri buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Ressam Asuman Tunça'yın kişisel sergisi 'AN'LAR II sanat izleyicileriyle buluştu.

İstanbul Kadıköy'deki sergide, Asuman Tunçay'ın kendi çektiği fotoğraflardan faydalanarak oluşturduğu sadeleştirilmiş mekanlar içerisinde çocuk ve hayvan figürlerini ustaca harmanlayarak ortaya koyduğu 39 adet tuval üzerine yağlı boya ve akrilik çalışması eserleri sergilendi.

Eserler, sanatseverlerin ilgisini ve beğenisini topladı.

Evrim Sanat Galerisi'nin kurucusu Betül Ketenci, galeri olarak yılın ilk sergisinde yeniden sanatseverlerle buluşmaktan dolayı mutluluklarını belirterek, "Bu yılki sergi ve etkinlik programlarımızla sanatseverlere farklı bakış açıları sunmaya devam edeceğiz. Tüm sanatseverleri Evrim Sanat Galerisi’ne bekliyoruz" dedi.

Ressam Tunçay'ın "AN’LAR II" sergisi, Evrim Sanat Galerisi’nde 29 Ocak 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.