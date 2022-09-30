Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) Güney Kore kültürünü tanıtmak, Türkiye-Güney Kore ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda öğrencilerin daha geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamak adına düzenlenen “Kore Kültür Günü Etkinlikleri” renkli görüntülere sahne oldu.

Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) Güney Kore kültürünü tanıtmak, Türkiye-Güney Kore ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda öğrencilerin daha geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamak adına düzenlenen “Kore Kültür Günü Etkinlikleri” renkli görüntülere sahne oldu.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada her iki ülkenin öteden buyana iyi ilişkiler içerisinde olduğunu söyledi. Böylesi etkinliklerde ortak bir dil oluşturmanın önemli olduğunu ve müziğin bu noktada çok kıymetli bir yerde durduğunu ileten Rektör Şahin, “Dünyada 2 dil vardır ve bunlar evrenseldir. Birincisi çocukların dili, ikincisi de müziğin dili. Çocukluk çağını aştığımız için ikinci evrensel dil olan müzik üzerinden bir ortak dil oluşturacağız. Herkesin dinlemekten hoşlandığı bir müzik türü var. Sanırım 20’li yaşlarda ‘Hangimiz düşmedik bir kara sevdaya’ diyen şarkılar ilgi çekerken, 40’lı yaşları aştıktan sonra ‘Unutulmuş birer birer eski dostlar’ diye seslenen şarkılar dikkatimizi çekiyor. Ama bugün burada, herkesin bildiğini düşündüğümüz bir eseri hep birlikte seslendirelim ve bu ortak dili yakalamış olalım” dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Şahin, salondaki katılımcılarla birlikte, Aşık Veysel’e ait “Uzun ince bir yoldayım” isimli türküyü okudu. Etkinlik çerçevesinde Aksaray’a gelen Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Lee Won-Ik ise ASÜ’de öğrencilerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Salon etkinliğine gelmeden önce Rektör Şahin’le makamında görüştüğünü ve bu görüşmede iki detayın kendisini çok şaşırttığını belirten Lee, “Şaşırdığım konulardan ilki, ASÜ kampüsünün bir tuzlusu tabakasının üzerinde kurulu olması. İkincisi ise Rektör Şahin’in üniversiteyi ve öğrencilerini bu kadar sevmesi. Çok şanlısınız” dedi.

Türkiye’de uğradığı şehirlerde mutlaka Kore Gazileri ile görüştüğünü ve Aksaray’da da böyle bir ziyarette bulunduğunu söyleyen Büyükelçi Lee, “Bugün taktığım kravat da Aksaray Muharip Gaziler Derneği ziyaretinde bana hediye edilen kravattır. Türkiye ve Güney Kore ilişkileri, gazilerimizin verdiği fedakarlıklarla güçlendi. Biz bunu daha da güçlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

Lee Won-Ik, yaptığı selamlama konuşmasının ardından, Güney Kore-Türkiye ilişkilerine dair bir seminer verdi ve farklı bir kıtada olmasına rağmen Türkiye’yi en iyi dost, en iyi komşu ve en iyi ortak olarak gördüklerini söyledi. Lee, konuşmasının devamında ekonomik, diplomatik, ticari ve kültürel iş birliklerindeki son durumu anlattı.

Etkinlikler, geleneksel Kore danslarının ve şarkılarının sunulmasıyla tamamlandı. ASÜ Konferans Salonu Fuayesinde ise Kore yemekleri ve geleneksel kıyafetleri tanıtıldı.