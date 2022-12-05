Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kadına yönelik şiddetin hem dini hem ahlaki hem de milli değerlerle hiçbir suretle bağdaşmayacağını ve toplumsal bilincin yükselmesiyle bu sorunun aşılabileceğini söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kadına yönelik şiddetin hem dini hem ahlaki hem de milli değerlerle hiçbir suretle bağdaşmayacağını ve toplumsal bilincin yükselmesiyle bu sorunun aşılabileceğini söyledi.

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi (İİBF) “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli” düzenledi. Konusunda uzman isimlerin katıldığı panelde kısa bir konuşma yapan Rektör Şahin, bu hususun, üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir konu olduğunu dile getirdi. Kanunlar, yasalar ve kurumlarla bu sorunun bir noktaya kadar aşılabileceğini, esas noktanın bireylerin zihni dönüşüm yaşaması olduğunu anlatan Şahin, “Bunu sağlamak adına da herkese düşen çeşitli sorumluluklar var. Biz, ASÜ’de gerek derslerde gerekse sosyal ve kültürel etkinliklerde bu konuya sürekli olarak dikkat çekiyoruz. Bunların yanı sıra paydaşlarımızın çalışmalarına akademik olarak gereken katkıları veriyoruz ve buna her zaman hazırız. Düzenlediğimiz bu etkinlik de zihni bir dönüşümün sağlanmasına dair atılan güzel bir adımdır” dedi.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Gülin Tabakan ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış demektir. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlara karşı ihmal ve kusurdur” sözlerine atıf yaparak konuşmasına başladı. Kadına değer vermeyen toplumların geri kalmaya mahkûm olduklarını kaydeden Prof. Tabakan, kadına yönelik şiddetle ilgili hem Türkiye’de hem de dünyada çok üzücü bir tablonun göründüğünü belirtti. Nedeni ne olursa olsun, sadece kadının değil hiçbir canlının şiddeti hak etmediğine dikkat çeken Dekan Gülin Tabakan, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleme sağlanabilmesi için yasal düzenlemeler ve hukuksal mekanizmaların yanı sıra toplum içinde de farkındalık oluşturulması ve duyarlılığın arttırılması gerekmektedir. Kadınların toplumsal rol ve statülerinin yükseldiği, eşitlikçi, demokratik bir toplum ve kadına şiddetin olmadığı bir dünya temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeliha Seçkin’in modere ettiği panele geçildi. Panelde Aksaray Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Sevgi Akbulut, Aksaray Kadın Konukevi Müdürü Tuğba Özer ve Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Aslıhan Girgin birer sunum yaptı. Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak’ın da katıldığı program, soruların yanıtlanması ve belge takdimleriyle son buldu.