Aksaray Üniversitesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen “İğde Hasadı Şenliği” öğrencilere eğlenme ve öğrenme ortamını bir arada sunuyor.

Aksaray Üniversitesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen “İğde Hasadı Şenliği” öğrencilere eğlenme ve öğrenme ortamını bir arada sunuyor.

Şenlik çerçevesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bir uçurtma etkinliği düzenlendi. Farklı akademik birimlerde eğitim-öğretim gören öğrenciler meydanda bir araya geldi ve ASÜ semaları uçurtmalarla süslendi. Katılımcılar bir yandan en dengeli uçurtmaları yapmaya gayret ederken diğer yandan da yaptıkları uçurtmaları en yüksek noktada uçurmaya çalıştı. Rektör Şahin de etkinlikte öğrencilerle birlikte uçurtma uçurdu. Genel olarak kampüsteki şenlikleri tasarlarken eğlenceyle birlikte öğrenmeyi de merkeze aldıklarını ileten Prof. Şahin, “İğde Hasadı Şenliği öğrencilerimizi topluluklara davet eden, etkinlik üretme becerilerini geliştiren, toplulukların faaliyet alanlarına dair bilgi edinmelerini sağlayan ve yeni ilgi alanları keşfetmelerine imkân tanıyan özelliklere sahip. Bu yanıyla öğretici olan şenliğimiz, sinema, müzik ve uçurtma etkinlikleriyle de eğlenceye vurgu yapıyor” dedi. Daha önceki yıllarda da uçurtma etkinlikleri düzenlediklerini ve katılımın her yıl arttığını ileten Rektör Şahin, öğrencilerin bu etkinliği çok sevdiğini, kendilerinin de onlarla birlikte uçurtma uçurmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Yüzlerce ASÜ’lünün katıldığı uçurtma etkinliği yaklaşık iki saat sürdü. Öğrencilerden bir kısmı ilk kez uçurtma uçurma deneyimi yaşadığını belirterek, organizasyona emek verenlere teşekkür etti.