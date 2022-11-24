Alana ilişkin bilgi ve deneyimlerin lisansüstü öğrencilerine aktarılması, teorik bilgilerin laboratuvar ortamında pratize edilmesi ve bilimsel çalışma üretme kültürünün pekiştirilmesine katkı amacıyla düzenlenen “Bakteriyel Ekzopolisakkaritlerin Biyolojik Aktivite Analizleri Çalıştayı” tamamlandı.

Alana ilişkin bilgi ve deneyimlerin lisansüstü öğrencilerine aktarılması, teorik bilgilerin laboratuvar ortamında pratize edilmesi ve bilimsel çalışma üretme kültürünün pekiştirilmesine katkı amacıyla düzenlenen “Bakteriyel Ekzopolisakkaritlerin Biyolojik Aktivite Analizleri Çalıştayı” tamamlandı.

Üç gün süren çalıştayda 4 akademisyen, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki 15 öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitimler verdi. Çalıştayın kapanış töreninde konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, tecrübenin parayla satın alınamayacak bir değer olduğunu belirtti. Öğrencilere, hocalarının bilgi birikimini alabilmek için çok çalışma tavsiyesinde bulunan Rektör Şahin, “Öğrencilerimiz kendilerine hocalarını da geçecek bir hedef koymalı. Mevcut bilgi birikiminin üzerine yenilerini de ekleyerek ilerlemek gerekiyor. Zaten gelişim böyle bir süreçtir. Düzenlenen bu çalıştay da gelişim sürecinin en somut göstergelerinden birisi olmuştur” dedi. Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Derya Önal Darılmaz ise çalışmanın geneli hakkında bilgiler aktardı. Araştırma ekibiyle birlikte, sahip oldukları bilgi ve deneyimleri, akademik hayatın henüz başında olan öğrencilere aktarmak istediklerini dile getiren Darılmaz, “TÜBİTAK’ın da desteklediği çalıştayı bu amaçla düzenledik. Çok mutluyuz ve bu mutluluğu projenin en güzel çıktısı olarak görüyoruz. Katkı veren herkese çok teşekkür ederiz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Çalıştay boyunca “Ekzopolisakkarit İzolasyonu,” “Antioksidan Aktivite Analizleri,” “Hücre Kültürü Analizleri,” “DNA Hasarına Karşı Koruyucu Aktivite,” “Total RNA İzolasyonu” ve “Antidiyabetik Aktivite Tayini” gibi deneyler yapıldı.