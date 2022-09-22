Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yeni sezonda yoğun bir çalışma temposu içine girerek, akademik derinleşme faaliyetlerini daha ileriye taşıma gayretinde olacaklarını söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yeni sezonda yoğun bir çalışma temposu içine girerek, akademik derinleşme faaliyetlerini daha ileriye taşıma gayretinde olacaklarını söyledi.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminin ilk kahvaltı buluşması gerçekleştirildi. Farklı birimlerde görev yapan akademisyenlerle bir araya gelen Rektör Şahin, yeni dönemin çalışma stratejileri hususunda fikir alışverişinde bulundu. Akademik faaliyetlere dair tempoyu arttıracaklarını ve derinleşme çalışmalarını daha ileriye taşımaya çalışacaklarını söyleyen Rektör Şahin, “Bu konu, üzerinde en çok durduğumuz hususlardan birisi. Her yıl bir öncekinden daha iyi bir noktaya geliyoruz. Bu yıl ivmeyi olabildiğince arttıracağız. Elbette bu çalışmalar ve diğer tüm faaliyetler, ASÜ ailesinin her bir ferdinin katkılarıyla şekilleniyor. Biz, büyük bir aile olduğumuz bilinciyle çalışmayı sürdüreceğiz. Birlikte çok güzel işler yaptık, katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. Kahvaltı, katılımcıların yeni döneme dair proje önerilerinin alınması ve genel çalışmaların istişaresiyle tamamlandı.

Bir gelenek haline gelen Kahvaltı Buluşmaları, Rektör Şahin’in öncülüğünde yedi yıldır sürüyor.