Aksaray Üniversitesinin (ASÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince ASÜ’ye Rektör ataması yapıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Alpay Arıbaş, ASÜ Rektörü oldu. Arıbaş, 2015 yılında Doçent, 2021 yılında Profesör ünvanı aldı. Yapılacak devir teslim töreninin ardından ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş göreve başlayacak.

ASÜ önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, yeni Rektör Prof. Dr. Arıbaş’ı tebrik etti ve görevinde başarılar diledi.