Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin oluşturduğu “VORTEX Hyperloop” takımı, geliştirdikleri yeni nesil ulaşım projesiyle, Hyperloop Geliştirme Yarışmasında finale kalan takımlar arasında yer aldı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin oluşturduğu “VORTEX Hyperloop” takımı, geliştirdikleri yeni nesil ulaşım projesiyle, Hyperloop Geliştirme Yarışmasında finale kalan takımlar arasında yer aldı.

Hyperloop, ray teması olmadan araçların ulaşım sağlayabildiği bir sistem olarak tarif ediliyor. Hyperloop sistemi, sürtünmeyi ortadan kaldırdığı için yüksek hızlara erişebilmeyi mümkün kılıyor. Kısa süre önce Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde ilk kez düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışmasına ASÜ öğrencileri de hazırladıkları bir projeyle katıldı. VORTEX Hyperloop isimli ASÜ ekibinin çalışması organizasyonda büyük ilgi uyandırdı. Toplam 108 takımın yer aldığı yarışmada ASÜ’lülerin çalışması, finale kalan 16 projeden birisi oldu.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencileri ve projeye katkı sunanları tebrik ederek, ekibe çalışmalarında başarılar diledi.