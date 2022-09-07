Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 2016 yılında geçilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde 3 bin 424 ağacın kesilmekten kurtarıldığını söyledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 2016 yılında geçilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde 3 bin 424 ağacın kesilmekten kurtarıldığını söyledi.

Paraf, imza, onay, sevk gibi evrak işlemlerinin çevrim içi ortamda yapılabilmesine imkan tanıyan bir sistem olan EBYS, kurumsal ve toplumsal hayata pozitif katkılar sağlıyor. 2016-2021 yılları arasında ASÜ’de yaklaşık 665 bin adet belge üretildiğini ve işlemlerin tamamının dijital ortamda gerçekleştiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, sürecin elektronik biçimde yönetilmesi sayesinde 3 bin 424 adet ağacın kesilmekten kurtarıldığını belirtti. Bunun yanı sıra 17 milyon litre su tasarrufu sağlandığını, 978 ton karbondioksit salınımının ve 68 ton atık maddenin ortaya çıkmasının önlendiğini de dile getiren Prof. Dr. Şahin, “Çevreci çalışmalar birbirini destekleyen birçok uygulamanın eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi ve sürdürülebilmesi ile başarıya ulaşıyor. Ağaçlandırma, kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırma, çevreci ulaşım sistemleri kurma, sıfır atık, atıkların düzenli bertaraf edilmesi, kaynakların verimli kullanılması, eğitim faaliyetleri ASÜ, tüm bu alanlarda yaptığı başarılı çalışmalarla ulusal ve uluslararası ölçekte en çevreci kampüsler arasında üst basamaklarda yer alıyor. EBYS ile ağaçların kesilmekten kurtarılması, enerji tasarrufu sağlanması ve atık miktarının minimum seviyeye çekilmesi de çevreci çalışmaların önemli bir parçasıdır” dedi.

2016 yılında hayata geçirdikleri EBYS uygulaması ile hem kurumsal hem de toplumsal hayata pozitif katkı sağlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Rektör Şahin, açıklamasının son bölümünde, çevreci çalışmaların devam edeceğine vurgu yaptı.