Törene katılan ailelerin evlatlarıyla buluşması duygu dolu anlara sahne oldu.

Milli savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, “2022-2’nci Dönem Temel Askerlik ve Deniz Astsubaylığı Anlayışı Kazandırma Eğitimi”nin ant içme töreni, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğa. Bülent Turan’ın katılımıyla yapıldı.

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