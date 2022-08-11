Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarınca 15 yaşındaki Eren Bülbül ile şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 5. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarınca 15 yaşındaki Eren Bülbül ile şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 5. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Saldırı sırasında Eren’in üzerine kapanarak kendini siper ederken şehit olan evli ve iki çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Şehadetinin 5. yılında oğlunun kabri başında gözyaşları içerisinde dua eden anne Hatice Gedik, “Şu dakikalar oğlumun 41 kurşun yiyerek şehit olduğu anlar. Onu çok özledim ne söylenebilir ki sözün bittiği yerdeyim. Her sene bugün aynı acıyı yaşıyorum. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için çok gururluyum ismi dünyaya duyuldu ama çok acı“ dedi.

Şehidin ablası Belma Talşık ise “Ağabeyimin yaptığı bütün kahramanlıklarla gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Şehidin kardeşi Arif Gedik ise, “Bugün abimin Eren Bülbül’ü korumak için 41 kurşun yiyerek şehit olduğu gün. Ağabeyimi doğum gününde toprağa verdik. Kahramanca şehit oldu ve kahramanlığını Türkiye’ye dünyaya duyurdu. Ağabeyimin silah arkadaşları her daim bizi arıyorlar. Allah ayaklarına taş değdirmesin ve ülkemizi bölmeye çalışanların bir an önce sonu gelecektir diyorum” diye konuştu.