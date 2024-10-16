Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, üç farklı organizasyona bölünmüş olan “AstroFest Gaziantep” projesinin ikinci ayağı “Bilim Şenliği”, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde devam ediyor.

Mart 2024’te yapılan başvurunun ardından, projenin 23-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Dönem etkinliği “Gözlem Şenliği” ile başlayan etkinlik serisinin ikinci ayağı olan “Bilim Şenliği”, 16-19 Ekim 2024 tarihlerinde düzenleniyor. Bu etkinliklerde sergi alanları, güneş gözlemi, deney şovları, çadır planetaryum, sanal gerçeklik uygulamaları, bilim tırı ve gece gözlemleri gibi çeşitli aktiviteler yer alıyor. Ayrıca, astronomi, deprem bilimi, mühendislik ve girişimcilik gibi birçok farklı konuda uzman akademisyenlerle söyleşi ve seminerler yapılıyor.

“Öğrenciler teorik bilgileri uygulamaya döküyor”

Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu öğretmeni Cenk Zafer Yıldız, öğrencileriyle birlikte bu etkinlikte yer aldıklarını belirtti. Öğrencilerinin bilim şenliğinde edindikleri deneyimlerden memnun olduğunu ifade eden Yıldız, “İlk defa öğrencilerimiz teleskop gördü. Burada önce teleskopla güneşi gözlemledik. Atölye etkinlikleri sayesinde birçok konuda doğrudan deneyim kazandık. Bu tür deneyimler, öğrencilerimizin gelecekteki ufuklarını genişletecek” dedi.

“Uygulamalı bilim deneyimi heyecan veriyor”

Ayvaz Gökdemir Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bahar Bağcı ise, öğrencilerinin şenlikte merak ettikleri birçok şeyi uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulduğunu dile getirdi. Bağcı, “Burada edinilen bilgi ve tecrübeler öğrencilerimizi heyecanlandırıyor. Daha önce kafalarında netleşmemiş birçok konu bu etkinlik sayesinde belirginlik kazandı. Öğrencilerimiz bu deneyimden çok mutlu” diye konuştu.

AstroFest Gaziantep’in son ayağı olan “Mars’taki Kolonim Tasarım Yarışması”, Ocak-Mart 2025 döneminde gerçekleştirilecek.