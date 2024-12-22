Astım, çocuklarda yaygın görülen kronik bir solunum yolu hastalığı. Astım atakları, solunum yollarında ani daralma nedeniyle nefes darlığı, hırıltı ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Çocuğunuzun astım atağı geçirdiği bir durumda, hızlı ve doğru bir şekilde hareket etmek hayati önem taşıyor.

İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Liv Hospital Çocuk alerji ve İmmünoloji hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde, astım atakları sırasında sakin kalarak, çocukları rahatlatmanın öneminin altını çizerek, "Öncelikle sakin olun, çocuğunuzun paniğe kapılmaması için rahatlatıcı bir tutum sergileyin. Çocuğunuzu rahat bir oturma pozisyonuna getirin ve hafifçe öne eğilmesini sağlayın. Bu duruş, solunumun kolaylaşmasına yardımcı olur. Çocuğunuzun doktoru tarafından reçete edilen hızlı etkili bronkodilatörü (genellikle salbutamol) hemen kullanın. Genellikle her 20 dakikada bir 2-4 puf uygulanır ve bu işlem bir saate kadar tekrarlanabilir. Ancak doktorunuzun önerdiği dozajı takip edin. Spacer (ara adaptör) kullanımı, ilacın daha etkili bir şekilde alınmasını sağlar. Astım atağını kötüleştirebilecek tetikleyicileri ortadan kaldırın. Örneğin, sigara dumanı, ev tozu, hayvan tüyü veya soğuk hava gibi faktörlerden çocuğunuzu koruyun" dedi.

Belirtilerin değerlendirilmesi gerektiğini belirten İğde, "Çocuğunuzun nefes alıp verişi ve genel durumu iyileşiyor gibi görünüyorsa, bronkodilatör uygulamasına ara verebilirsiniz. Çocuğun konuşmakta zorlanması, dudaklarında veya tırnaklarında morarma, göğüs kafesinde içe çekilmeler varsa durum ciddi demektir. Bronkodilatör kullanımı semptomları iyileştirmiyorsa veya çocuğun durumu kötüleşiyorsa, vakit kaybetmeden 112’yi arayın. Çocuğunuzun kullandığı ilaçlar ve son astım atağı ile ilgili bilgileri sağlık ekiplerine iletmeye hazır olun" dedi.

İğde, atak sonrası alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

"Astım atağını takip eden günlerde çocuğunuzun doktoruna danışarak tedavi planının gözden geçirilmesini isteyin.

Tetikleyicilerden uzak durmak, düzenli ilaç kullanımı ve kontrol ziyaretleri gibi önlemleri titizlikle uygulayın.

Alerjenlerden Kaçınma: Anti-alerjik yatak kılıfları kullanın, ev tozunu azaltın.

Hava Kirliliğinden Koruma: Çocuğunuzun sigara dumanına maruz kalmamasını sağlayın.

Sağlıklı Beslenme: Dengeli bir diyet ile bağışıklık sistemini destekleyin.

Düzenli Fiziksel Aktivite: Astım kontrol altındaysa çocuğunuzu uygun egzersizlere teşvik edin.

Evde Hijyen: Ev ortamını temiz ve tozdan arındırılmış tutun.

Çocuğunuzun astımını daha iyi yönetmek için doktorunuzla birlikte bir astım eylem planı oluşturun. Bu plan, atak sırasında ve günlük yönetimde rehberlik edecektir.

Tetikleyicilerin tanımlanması ve önlenmesi konusunda farkındalık geliştirin. Doğru müdahale ve düzenli takip ile çocuğunuzun astımı kontrol altına alınabilir ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilir" dedi.